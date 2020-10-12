أوروبا تمدد العقوبات المفروضة على شخصيات تدعم "نظام الأسد"

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشره اليوم الاثنين، عن تمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات ضالعة في تطوير الأسلحة الكيماوية، بينهم كيان وشخصيات سورية على صلة بنظام الأسد.

وبحسب البيان فقد تم تمديد العقوبات على 9 أفراد بينهم 5 أشخاص على صلة بنظام الأسد، بالإضافة إلى مركز البحوث والدراسات، وهو الكيان الرئيسي الذي يعتمد عليه النظام السوري في تطوير ترسانته من الأسلحة الكيماوية.

كما ذكر البيان بأن الأشخاص السوريين الذين شملهم تمديد العقوبات هم "خالد نصري" وهو رئيس "المعهد 1000" في مركز البحوث، والدكتور "خالد زغيب" رئيس "المعهد 2000"، والعقيد "فراس أحمد" وهو رئيس مكتب الأمن في "المعهد 1000"، والعقيد "طارق ياسمينة" وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، والدكتور "سعيد سعيد" عضو "المعهد 3000".

وبموجب هذه العقوبات فإن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من السفر إلى أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أصولهم المالية ومنع الأشخاص والكيانات في أوروبا من التعامل معهم.

يذكر أن الاتحاد الأوربي فرض هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص سنة 2018، وذلك بهدف مكافحة أنشطة نظام الأسد الكيماوية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري نفذ عدة هجمات بالأسلحة الكيماوية استهدفت المدنيين في دمشق وحلب وحماة وإدلب، وأوقعت مئات الضحايا في صفوفهم بينهم أطفال ونساء.