سوري يقتل زوجته في إسطنبول.. ويسلم نفسه وابنه للشرطة

أقدم لاجئ سوري، مساء أمس الأحد، على قتل زوجته في مدينة إسطنبول، وذلك على إثر خلاف حاد حدث بينهما.

وبحسب مصادر إعلامية تركية، فقد قام لاجئ سوري بقتل زوجته طعنًا بالسكين في منطقة "إسنيورت" باسطنبول، وذلك على إثر خلاف مجهول الأسباب حدث بينهما.

وقالت المصادر: إن الجاني خرج على إثر ارتكابه للجريمة إلى الشارع مع طفله ذي الأربعة أعوام وطلب استدعاء الشرطة بكل برودة أعصاب من أجل اعتقاله.

وذكرت المصادر بأنه تم اقتياد الجاني إلى مركز الأمن، بينما وُضع الطفل تحت الوصاية الحكومية، مشيرة إلى أن السلطات التركية فتحت تحيق في هذه الجريمة ونقلت جثمان المرأة لقسم الطبابة الشرعية لتشريحها.

يذكر أن تركيا تحتضن أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، يعيش أغلبهم في إسطنبول والمحافظات التركية الجنوبية.