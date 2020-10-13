أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى

حافظت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، على أسعار صرفها أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى، بعد أن انخفضت إلى مستوى الأيام الماضية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية الأشهر الماضية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.

وتتوجه أنظار المستثمرين الآن صوب اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة، أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بسبب الخوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطنن بسبب سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".

وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020، انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.