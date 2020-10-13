تفاصيل زيارة بشار الأسد إلى مناطق الحرائق في اللاذقية

بثّت وسائل إعلام موالية صورًا ومقاطع فيديو لزيارة أجراها رئيس النظام بشار الأسد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مناطق ريف اللاذقية المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وبحسب المصادر؛ فإن "الأسد" زار قرية "بللوران" بريف اللاذقية، وهي إحدى أكثر المناطق المتضررة من الحرائق التي نشبت قبل أيام.

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن رئيس النظام استمع لأهالي القرية وتعرف على أولوياتهم التي تساعدهم على التشبث بأرضهم والتي تساهم بإعادة زراعة المساحات المحروقة.

واصطحب "الأسد" في زيارته كلًّا من وزير الزراعة حسان قطنا، ووزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، ومدير زراعة اللاذقية.

وقسم رئيس النظام أنواع الأضرار إلى عدة أقسام، منها ما يحتاج لتعويض مواسم سنة واحدة، ومنها ما يأخذ وقتًا طويلًا لإعادته إلى الإنتاج كأراضي الأشجار المثمرة، وهذا يحتاج دعمًا لإعادة تأهيله، وقد وعد بتحمل الحكومة القسم الأكبر من الأعباء.

وتأتي زيارة "الأسد" بعد انتقادات واضطرابات في مناطق الساحل السوري نتيجة إهمال النظام للحرائق التي نشبت مرتين خلال هذا الصيف، وتسببت بتلف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحرجية، وبعد توجيه اتهامات للحكومة بالتقصير.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حضت نظام الأسد على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين السوريين المتضررين من الحرائق.