تحركات عسكرية تركية جديدة في إدلب.. وأنباء عن نيتها إقامة قاعدة ضمن تلة إستراتيجية

شهدت منطقة إدلب تحركات عسكرية تركية، ودخول أرتال تضم عشرات الآليات، وسط حديث عن نية القوات التركية إنشاء قاعدة عسكرية جديدة جنوبي المحافظة.
وأكدت مصادر محلية أن الجيش التركي دفع برتلين عسكريين باتجاه مناطق جنوبي إدلب، وسط توارد أنباء عن نيته إقامة قاعدة عسكرية على سفح جبل الأربعين المطل على أريحا وعشرات القرى الواقعة إلى الجنوب من مدينة سراقب.
وتحتوي التعزيزات التركية الجديدة التي دخلت ليلة الأمس على 67 آلية عسكرية متنوعة، منها ما هو خاص بالحفر والتحصين ومنها ما هو لوجستي.
وتعتبر هذه التعزيزات جزءًا من عشرات الأرتال التي دخلت إلى ريف إدلب الجنوبي في أوقات سابقة بغية تعزيز القواعد العسكرية التركية هناك.
وكان وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" صرح، أمس الاثنين، أن نظام الأسد قتل آلاف الناس في محافظة إدلب، مبينًا أن قوات بلاده دخلت المنطقة لوضع حد لهذا الأمر.
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