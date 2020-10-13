ألمانيا تنفذ إجراءات صادمة بسبب اللاجئين السوريين

نفذت السلطات الألمانية إجراءات صادمة على حدودها الشرقية بسبب عمليات تهريب تورط فيها لاجئون سوريون مقيمون في ألمانيا منذ عدة سنوات.

وأفادت صحيفة "سكسونيا" الألمانية، بأن الإجراءات المشددة كانت على الطريق "A7" الذي يربط ألمانيا بجمهورية التشيك وذلك من أجل ضبط عمليات التهريب.

وأضافت: أن الشرطة الألمانية تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط سيارة يقودها لاجئ سوري تحمل ألبسة ذات علامة تجارية مزيفة، مشيرةً إلى أن عناصر الشرطة قاموا بمصادرة البضاعة وتحويل السوري إلى القضاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمارك الألمانية ضبطت أيضًا على الحدود الشرقية لاجئًا سوريًا يُدخل مواد غذائية وبضائع تحمل علامة تجارية مزيفة، بالإضافة إلى مصادرة 7500 يورو مزيفة كانت بحوزته.

وأوضحت أن معظم اللاجئين السوريين الذين تم ضبطهم يقومون بعمليات تهريب أشخاص إلى ألمانيا يدعون أنهم يقومون بتهريب عوائلهم أو أقاربهم، ولكن مع ذلك هذا مخالف للقانون الألماني.

وختمت "سكسونيا" بأن الشرطة ألقت القبض على تجار بشر على الحدود الشرقية من جنسيات مختلفة بينهم سوريون قدموا إلى ألمانيا قبل 5 سنوات.