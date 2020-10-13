تقرير إسرائيلي: رغبة الأسد بالسلام مع إسرائيل تصطدم بهذه العقبات وعليه الاختيار

كشف تقرير إسرائيلي، عن عوائق تقف أمام رغبة بشار الأسد، بالتفاوض مع إسرائيل للوصول لعملية السلام، على غرار ما حصل في الإمارات والبحرين.

ونشر موقع "زمن إسرائيل" مقالًا للخبير العسكري الإسرائيلي "أمير بر شالوم" -ترجمه موقع "عربي 21"- تناول العوائق التي تقف أمام إتمام الأسد الصفقة، وأهمها الروس والإيرانيين.

فالروس لن يتخلوا عن وجودهم الإستراتيجي في ميناء طرطوس بعد أن سووا مدنًا سوريةً بالأرض، فقاعدتهم هناك تعتبر النقطة الوحيدة في البحر المتوسط لمواجهة الناتو وتركيا.

ورأى الخبير العسكري أن الإيرانيين أنقذوا بشار الأسد من مصير مشابه لمصير القذافي بعد أن تفكك جيشه، وقد حولوا حزبهم اللبناني عن الحدود الإسرائيلية وألقوه في الحرب السورية بهدف فتح محور من طهران مرورًا بالعراق وسوريا ولبنان وصولاً للبحر المتوسط، ولن يقامر الطرفان ويضحيا بإنجازهما.

وبناء على ما سبق، فلن يستطيع الأسد إعادة التفاوض مع إسرائيل لأنه سيصطدم بالتواجد والمخططات الإيرانية، التي تسعى لاستخدام الأراضي السورية لنقل السلاح إلى "حزب الله"، وهو ما يعرضها للضربات الإسرائيلية والذي إن وقع سيعرض المنطقة لعدم الاستقرار.

ورأى "شالوم" أن الأسد لن يضحي بعلاقاته مع روسيا أو إيران من أجل المفاوضات مع إسرائيل، لكنه قد يمسك العصا من الطرفين.

وتحدث الكاتب عن علامات لرغبة الأسد بالتفاوض، منها أنه تحدث خلال تصريحاته بشأن المفاوضات أنه جاهز لها بشرط إعادة الأرض، كما رأى في ضعف الرد الرسمي للنظام على تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين دليلًا على رغبة النظام بالسلام.

وأردف الخبير العسكري أنه كان من المتوقع أن يمطر العلويون الاتفاق الإسرائيلي الخليجي نارًا، لكن كل ذلك لم يحدث.

وختم "شالوم" بالتأكيد على أن "الأسد" بات يدرك أن الإمارات التي سبقته بالتطبيع هي جسره لإعادة علاقاته بالعرب ودول الخليج وإعادة شرعنته أمام واشنطن، وأنه بعد تسع سنوات من الحرب بات "الأسد" يدرك أن مصالحه لم تتغير، وهي أولًا وأخيرًا بقاؤه على كرسي الحكم.