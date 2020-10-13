طيران مجهول يدك مواقع للميليشيات الإيرانية قرب دير الزور

تعرّض موقع إيراني في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجوم جوي مجهول، اليوم الثلاثاء، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإيرانية.

وفي التفاصيل، استهدف قصف جوي مجهول -يعتقد أنه إسرائيلي- مواقع للميليشيات الإيرانية قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور، ما أدى لمقتل أربعة عناصر وإصابة ثمانية آخرين، بينهم عدة حالات خطرة، بحسب مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية".

وسُمع دوي انفجارات ضخمة من اتجاه المنطقة المستهدفة؛ تبعها أصوات سيارات الإسعاف التي جابت المدينة وأطرافها.

وتسبب القصف بتدمير سيارتين عسكريتين ورشاش دوشكا مثبت على قاعدة أرضية فوق أحد مباني المنطقة المستهدفة.

وفور وقوع القصف استُنفرت الميليشيات الإيرانية المتواجدة ضمن المدينة، وسُمعت أصوات إطلاق نار في أطراف البوكمال دون معرفة أسباب ذلك.

هذا وتتعرض الميليشيات الإيرانية المتواجدة ضمن مناطق سيطرة الأسد لهجمات متكررة من قِبل سلاح الجو الإسرائيلي، دون أن تتجرأ المضادات التابعة لها على التصدي لتلك الهجمات.