جريمة مروعة في حلب.. امرأة ترتكب فظائع بحق زوجها وابنه

شهدت مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل مروعة نفذتها امرأة بحق زوجها وابنه.
وأكدت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن الجريمة حدثت قرب مسجد صلاح الدين في حي الشيخ خضر بمدينة حلب، حيث أقدمت امرأة تدعى "فائزة عبد الملك بركات" على قتل ابن زوجها البالغ من العمر 6 سنوات.
وأضافت المصادر أن المرأة طعنت الطفل بثلاث طعنات، بمنطقتي البطن والصدر، فارق على إثرها الحياة، وما أن تدخل الأب لإنقاذ ابنه حتى قامت بطعنه في فخذه وبطنه.
وبعد تنفيذ الجريمة بدأ الرجل بالصراخ، فاجتمع الجيران واكتشفوا الجريمة، وأبلغوا الشرطة التي قامت بدورها بإلقاء القبض على المرأة ونقلوا الزوج وطفله إلى المستشفى، لإجراء عملية فتح بطن للزوج حيث إن وضعه لا يزال خطرًا.
تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انتشارًا كبيرًا لجرائم القتل والسرقة، والخطف بقصد طلب الفدية، ويحدث ذلك وسط إهمال متعمد من قِبل حكومة النظام، وخصوصًا ضمن المناطق التي خضعت لسيطرة الأخير عن طريق المصالحات أو الحملات العسكرية.
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