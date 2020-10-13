تطور خطير قد يعيد أحداث بلدة كناكر بريف دمشق إلى المربع الأول

شهدت بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، تطورًا خطيرًا، ينذر بعودة البلدة إلى مربع الأحداث الأول، حيث عثر الأهالي على جثة ضابط مقتول في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، فقد وجد الأهالي جثةً لضابط برتبة مقدم مرمية على أطراف البلدة وفوقها أكياس من القمامة قرب محطة الجاهوش على الطريق بين كناكر وشقحب.

وأكدت المصادر أن ميليشيا الأمن العسكري قامت بنقل الجثة إلى المستشفى العسكري بدمشق؛ واستنفرت برفقة الفرقة الرابعة لمقتل الضابط الذي ينتمي إليها، وأنشأت حواجز على نفس الطريق الذي شهد الحادثة لتفتيش المارة.

وتأتي الحادثة بعد أيام من توقيع اتفاق بين أهالي البلدة وقوات الأسد تم بموجبها إطلاق سراح النساء المعتقلات، وفتح الطرقات وإجراء تسويات لشباب البلدة.

وتضمنت التسوية شروطًا مجحفة بحق الطلاب المتخلفين عن الخدمة، حيث اشترطت قوات الأسد منع منحهم تأجيلات دراسية، وسوقهم ومن معهم من المتخلفين من غير الطلاب والمطلوبين للخدمة الاحتياطية إلى اللواء الأول في جيش الأسد، وهو ما حمل بعض الشباب على الامتناع عن إجراء التسويات، وبقي الملف موضع خلاف رغم عقد اجتماع بين شبان البلدة وضابط من قوات الأسد.

يشار إلى أن البلدة شهدت اضطرابات أعقبها فرض حصارٍ على خلفية اعتقال ثلاث نساء وطفلة من أهالي البلدة من قِبل قوات النظام، انتهت بتوقيع اتفاق تسوية في العاشر من الشهر الجاري.