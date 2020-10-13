مستغلًا أزمة الحرائق في الساحل.. رامي مخلوف يحرج "الأسد"

أعلن رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، أنه خصص جزءًا من أرباح "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" في "سيريتل" لصالح المتضررين من الحرائق في منطقة الساحل السوري؛ حيث طلب من "نظام الأسد" بتمكينه من مبلغ قيمته 7 مليارات ليرة سورية لتوزيعها على أهالي الساحل وخاصة المتضررين من الحرائق.

وقال "مخلوف": "خصصنا جزء من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل بمبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية لدعم أهلنا في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق، وقد أرسلنا كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل نطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح".

وأضاف: "وسنوزع هذه المبالغ إن شاء الله بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم بأمس الحاجة له".

واعتبر مراقبون أن "مخلوف" يحاول استغلال أزمة الحرائق لتصفية حساباته القديمة مع ابن خاله على حساب المتضررين، حيث أنه يحاول إحراج "الأسد" أمام مؤيديه بطلب هذا المبلغ الطائل في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه النظام السوري.

يذكر أن نظام الأسد استولى على جزء كبير من ثروة "رامي مخلوف" ومن بينها شركة "سيريتل"، وذلك بهدف دعم اقتصاده المنهار، خاصة بعد العقوبات الأمريكية وانتشار فيروس كورونا بشكل واسع في مناطق سيطرته.