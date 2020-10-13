جهاز "الأمن العام" يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة إلى إدلب.. والكشف عن جهة قدومها

تمكن جهاز "الأمن العام"، اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة قادمة من مناطق "غصن الزيتون" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى منطقة إدلب.

وقال جهاز الأمن العام على صفحته الرسمية على تطبيق "تيلغرام": "العثور على كمية من المواد المخدرة داخل عجلة أحد السيارات القادمة من منطقة غصن الزيتون وتحويل السائق مع المواد المضبوطة إلى القضاء أصولًا".

ونشر الجهاز صورًا تظهر وضع العصابة عدة أكياس تحتوي على مواد مخدرة داخل العجلة الاحتياطية، الموجودة أسفل السيارة.

هذا وسبق أن تمكن جهاز الأمن من إحباط عدة محاولات تهريب لمواد مخدرة قادمة من مناطق غصن الزيتون إلى إدلب.

يذكر أن جهاز الأمن العام أعلن في أواخر الشهر الماضي عن تمكنه من إلقاء القبض على خلية أمنية تابعة لميليشيات نظام الأسد تنشط في مدينة إدلب.