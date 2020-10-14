صحيفة تكشف عن تراجع الهيمنة الإيرانية على العاصمة دمشق

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن تراجع الهيمنة الإيرانية والنشاط التجاري والديني لإيران في العاصمة دمشق، بعد سنوات من محاولتها تثبيت نفوذها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها في دمشق، قوله: "لم نعد نراهم كما كانوا العام الماضي، بل لا نكاد نراهم في شوارع الشام القديمة".

وتحدثت المصادر أن سنوات الحرب الماضية شهدت تملك الغرباء لمدينة دمشق القديمة وبيوتها ومحلاتها، وتغير الكثير فيها نتيجة ذلك.

وأضافت أن سوق البزورية الشهير أصبح إيرانيًّا، تأتي البضائع إليه من إيران، كالحبوب والأغذية والبهارات...، وكذلك الحال بالنسبة لسوق العقارات الذي أصبحت إيران تتحكم به.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن نشاط إيران الاقتصادي والديني في المدينة تراجع خلال العام الجاري بالمقارنة مع السنوات الماضية بعد تشديد عقوبات "قيصر" الأمريكية.

واختفت بعض الحواجز التابعة للميليشيات من سوق الحميدية وبعض الحارات القديمة، وانخفضت نسبة الزوار القادمين من لبنان والعراق إلى الأسواق والأحياء القديمة.

وتسيطر إيران على العديد من المدن والبلدات السورية في معظم نواحي البلاد، حيث باتت تروج لثقافتها وتدفع بمعمميها لنشر الدين الشيعي والانحلال الأخلاقي في أماكن تواجدها عن طريق التشجيع على زواج المتعة وغيره من الأمور البعيدة عن عادات السوريين.