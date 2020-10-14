قوات الأسد تعتقل عناصر إحدى ميليشياتها في الرقة بتهمة خطيرة وتسلمهم للروس

اعتقلت قوات الأسد، ليلة أمس الثلاثاء، مجموعة عناصر تابعين للدفاع الوطني بريف الرقة الجنوبي، وسلمتهم للشرطة العسكرية الروسية.

وشملت عملية الاعتقال عناصر سابقين في الميليشيا المذكورة من مدينة معدان وقرية السبخة القريبة منها بريف الرقة الجنوبي، وجرى تسليمهم للشرطة العسكرية الروسية للتحقيق معهم بتهمة التعامل مع التحالف الدولي شرقي الفرات.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن الاعتقالات جرت في الساعة الحادية عشر ليلًا، وحصل في تلك الأثناء مشادة كلامية وعراك بين عناصر المجموعات المداهمة وعناصر الدفاع الوطني.

ويقع المقر الذي تمت مداهمته قرب مسجد النعمات في مدينة معدان جنوبي محافظة الرقة ويقطنه عشرة عناصر من الدفاع الوطني.

وأشارت مصادرنا إلى أن الدفاع الوطني سيّر دوريتين عقب الحادثة، استمرت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، دون حصول صدام مع أي طرف.

الجدير ذكره أن مناطق شمال شرقي سوريا تشهد حركة انشقاق عن قوات الأسد لصالح الميليشيات الكردية الانفصالية، كان آخرها انشقاق 15 عنصرًا بأسلحتهم وذخيرتهم من الريف الشرقي لمدينة الرقة قبل ثلاثة أسابيع.