بعد الإعلان عن فتح معبر "عون الدادات" شمال حلب.. اشتباكات تؤدي لإغلاقه

ما أن أعلنت الشرطة العسكرية عن فتح معبر "عون الدادات" بين مناطق سيطرة "قسد" والجيش الوطني بريف حلب، حتى حصلت اشتباكات أفضت إلى إعادة إغلاقه.

وفي تفاصيل الحادثة، قال مراسل شبكة الدرر الشامية بريف حلب: "إن خلافًا وقع بين بعض السائقين؛ تطور لإطلاق نار بشكل عشوائي، ما تسبب بقيام الشرطة العسكرية بإغلاق المعبر بشكل مؤقت ريثما يتم ضبط الأمور".

وأضاف المراسل أن أصل المشكلة بين السائقين، تطورت لتدخل فيها أطراف أخرى على رأسهم مسلحون من دير الزور وعناصر الشرطة العسكرية.

وأشار إلى أنه لم يتم افتتاح المعبر بشكل نظامي، إنما الغاية من فتحه هي إدخال العالقين والحالات الإنسانية، وأنه من الممكن إعادة فتحه بعد حل المشكلة.

وكانت ميليشيا "قسد" أعلنت الأحد الماضي، أنها ستفتح المعابر بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام والمعارضة، وذلك للسماح للمدنيين بالدخول والخروج.