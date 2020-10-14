مواد غذائية فاسدة تغزو أسواق مدينة حلب

غزت في الآونة الأخيرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري أسواق مدينة حلب، وذلك بحسب ما أكدته صفحة "محافظة حلب" الرسمية التابعة للنظام في منشور لها على الفيسبوك.



وقالت الصفحة: "ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب (مول الشام) بمنطقة سيف الدولة، يقوم بعرض وبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري (فروج نيء) وتم حجز الكمية وإتلافها أصولًا وتشميع المول"، مشيرة إلى وجود كمية من الألبان والأجبان في ذات المحل، أكدت التحاليل عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.



وأضافت: "مديرية حماية المستهلك ضبطت محل(رامز) بمنطقة سيف الدولة، يقوم ببيع لحم ديك مفروم بشكل مسبق، وتم تنظيم اللازم، وتم سحب عينات ألبان وأجبان من المحل نفسه للتحليل الكيميائي والجرثومي، وذلك للتأكد من مدى صلاحيته للاستهلاك البشري، وكانت نتيجتها مخالفة للمواصفة القياسية السورية مخالفة جسيمة لإضافة النشاء الممنوع إضافته للألبان".



كما ذكرت الصفحة بأنه تم "ضبط ثلاثة محلات في منطقة الملعب البلدي (ملحمة الإحسان- ملحمة الذواق -ملحمة أبو عيسى) تقوم بالغش باللحوم ( فرم لحم مسبق - جمع بين نوعين لحم - ذبح خارج المسلخ )".



هذا وأكدت "صحيفة الوطن" الموالية بأن جميع المحلات التجارية في مدينة حلب تقوم ببيع لحوم مفرومة بشكل مسبق، دون أن تتعرض إلى أي مساءلة من الجهات الرقابية.



يذكر أن مناطق سيطرة الأسد تشهد تفشيًا للفساد في جميع الدوائر الحكومية التابعة للنظام، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانتشار واسع لفيروس كورونا.

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