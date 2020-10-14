ردًّا على استهداف المناطق المحررة.. "الفتح المبين" تنكل بميليشيات الأسد بإدلب

أعلن النقيب "ناجي المصطفى" الناطق الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" في تصريح صحفي عن تمكن غرفة عمليات "الفتح المبين"، يوم أمس الثلاثاء، من تدمير مربض للمدفعية لميليشيات النظام في ريف إدلب الجنوبي.



وأوضح النقيب بأن "الفتح المبين" استهدفت مربضًا يحتوي على 5 مدافع ثقيلة من عيار 130 مم بمنطقة كفرنبل، ما أدى إلى تدميرها ومقتل 8 عناصر من ميليشيات الأسد، مؤكدًا أن هذا المربض كان يلعب دورًا رئيسيًا في قصف المدن والبلدات المحررة.



ونعت صفحات موالية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، الملازم أول "يونس عبدالرحمن السليمان" من مرتبات الفرقة السابعة والمنحدر من مدينة المخرم بريف حمص الشرقي، والعنصر "عمار أدمون سليمان" المنحدر من قرية البياضية التابعة لمنطقة مصياف غربي حماة، قتلا في ريف إدلب الجنوبي.



كما تمكنت غرفة عمليات "الفتح المبين" ،صباح اليوم الأربعاء ،من تدمير باص مليء بعناصر من ميليشيات النظام، ما أدى إلى مقتل كل من كان بداخله، باستخدام صاروخ موجه على محور "الفوج 46" بريف حلب الغربي.



يذكر أن "الفتح المبين" كثفت في الآونة الأخيرة من نشاطاتها العسكرية ضد ميليشيات الأسد على جبهات أرياف إدلب وحماة وحلب، وتمكنت من تكبيد نظام الأسد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، وذلك ردًّا على قصف المناطق المحررة.