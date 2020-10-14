تطور مفاجئ.. السعودية تبدأ تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد

احتفت صحيفة سعودية بالتقارب الحاصل بين المملكة ونظام الأسد في سوريا في تحول جذري من موقف الرياض من الأخير.

وذكرت صحيفة "إندبندنت عربية" في تقرير بعنوان "دمشق تعيد وصل (الحبل المقطوع) بينها وبين السعودية والإمارات"، أن "إعلان وزير الاتصالات والتقانة في حكومة الأسد، إياد الخطيب، إعادة الكابل الضوئي للعمل بين دمشق ودبي مرورًا بالأردن ومن ثم السعودية، تفتح بارقة أمل في أفق التعاون العربي السوري".

وقالت الصحيفة إن "الكابل الضوئي" أول كابل قُطع خلال فترة الحرب في سوريا، وإبان الحراك الشعبي عام 2011، ومثّلت عودته إشارة ثانية في اتجاه بدء تفعيل التعاون العربي المتوقف، سبقها سماح الرياض بمرور شاحنات البضائع السورية عبر أراضيها بعد فتح معبر (نصيب) الحدودي جنوبي البلاد بين دمشق وعمّان، في 27 سبتمبر الماضي.

وتوقعت الصحيفة المملوكة للسعودية حلحلة دبلوماسية تلوح في المنظور القريب بين النظام السوري ودول عربية وخليجية، دون تسميتها.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مرعي، عضو في برلمان النظام قوله إن "عودة العلاقات مع الإمارات أعطت إشارة مهمة بتحرك الجامعة العربية، والتنبه إلى دور دول مثل الإمارات والسعودية إزاء الخطر التركي، وضرورة التقارب مع سوريا وتشكيل حلف عربي للحد من توغله" على حد قوله.

ويذكر أن السعودية أعلنت مرارًا رفضها بقاء "الأسد" في السلطة، قبل أن تصمت عن هذا المطلب في العامين الأخيرين، وتتحدث عن ضرورة إنجاز تسوية سياسية، الأمر الذي اعتبره مراقبون يعكس تحوّلًا جذريًّا تجاه نظام بشار الأسد.

ونهاية العام الماضي، شارك وفد تابع للنظام السوري في اجتماع لاتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة السعودية الرياض، لتكون المرة الأولى التي تستقبل فيها المملكة شخصية محسوبة على نظام "الأسد" بشكل علني.