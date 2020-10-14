نشرت اللجنة العسكرية والأمنية التابعة لميليشيات النظام في مدينة حماة بيانًا ،أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن مزاد علني لموسم الزيتون والأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمدنيين المهجرين من ريف حماة.



وقالت اللجنة في بيانها: "تعلن اللجنة عن إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالزيتون والأراضي الزراعية "السليخ" لموسم عام 2020، في منطقة محردة، الذي سيجري الساعة العاشرة من يوم الإثنين القادم 19/10/2020 في مقر المركز الثقافي في مدينة محردة".



وبحسب البيان فإن الأراضي التي سيتم مصادرتها والاستيلاء على محاصيلها وعرضها في المزاد العلني تقع في بلدات كفرهود والجديدة وشيزر والجلمة والشيخ حديد وكرناز والصفصافية والتريمسة وتلملح والزلاقيات والجبين والمجدل ومعرزاف وحلفايا وكفرزيتا والصياد والأربعين والحماميات والزكاة وجريجس.



يشار إلى أن نظام الأسد اتخذ في وقت سابق عدة قرارات مشابهة لهذا القرار، وقام بنهب وغصب الأراضي في منطقة السلمية وناحية عقيربات بريف حماة الشرقي، بالإضافة إلى مناطق في ريف إدلب الحنوبي.



يذكر أن روسيا وميليشيات النظام وإيران شنوا نهاية العام الماضي حملة عسكرية على أرياف إدلب وحلب وحماة تسببت في تهجير ونزوح أكثر من مليون مدني إلى المناطق الحدودية مع تركيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تشريدهم.. نظام الأسد ينتقم من مهجري حماة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.