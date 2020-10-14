رياض الأطفال.. أحدث عملية نصب واحتيال في مناطق الأسد

شهدت مدينة عربين بالغوطة الشرقية في ريف دمشق عملية نصب واحتيال نفذها عدد من الأفراد، راحت ضحيتها عشرات العائلات من أبناء المدينة.



وبحسب مصادر إعلامية محلية فقد أقدم مجموعة من الأشخاص على فتح روضة وهمية بإدارة "مناف ياسين زغلول" وهو من أبناء مدينة عربين، وأطلقوا عليها اسم روضة "الأنامل".



وأوضحت المصادر بأن الروضة كانت عبارة عن شقة سكنية في عمارة بالقرب من جامع "عمر ابن الخطاب" بحي العسقلاني، مشيرة إلى أن القائمين عليها قاموا بالتسويق لها شفهيا، لجذب انتباه الأهالي وتشجيعهم على تسجيل أطفالهم.



وذكرت المصادر بأن القائمين على الروضة شرعوا في استقبال طلبات التسجيل مطلع الشهر الماضي، ليبلغ عدد الأطفال المسجلين أكثر من 100 طفل، ومعلوم تسجيل كل واحد منهم 50 ألف ليرة سورية.



وقالت المصادر إن القائمين على الروضة افتتحوها لمدة يوم واحد فقط ومن ثم أغلقوها وأخبروا عائلات الأطفال بأنه سيتم إيقاف الدوام لمدة 10 أيام من أجل الصيانة، ليتبين فيما بعد أن القائمين على الروضة قاموا بإخلائها وتواروا عن الأنظار.



ولفتت المصادر إلى أن خسائر العائلات التي سجلت أطفالها في هذه الروضة بلغت أكثر من 5 مليون ليرة سورية، مؤكدة بأن عملية النصب هذه تعد الأولى من نوعها منذ سيطرة النظام على الغوطة.



يذكر أن مناطق نظام الأسد تشهد حالة من الانفلات الأمني وسط تفش للفساد في جميع المؤسسات العامة والخاصة بالتزامن مع ترد الأوضاع المعيشية والخدمية.