عنصر من ميليشيات الأسد يرتكب جريمة قتل مروعة في مدينة حلب

أقدم عنصر أمني من قوات نظام الأسد على قتل شاب في مدينة حلب، إثر مشاجرة حصلت بأحد أحياء المدينة، أمس الأربعاء.

وبحسب مصادر محلية؛ فإن الشجار دار في حي "حلب الجديدة" وسط المدينة، بين الشاب "أحمد زعيرباني" وعدد من الشبان، انتهت بإطلاق العنصر الأمني النار، ما أدى لإصابة الشاب بإحدى الطلقات.

ونقل الشاب على إثرها إلى إحدى مستشفيات المدينة، إلا أنه فارق الحياة نتيجة لخطورة الإصابة.

وكثيرًا ما تشهد المدينة حالات مماثلة لاعتداءات عناصر النظام والميليشيات الإيرانية على المدنيين؛ كان آخرها قبل قرابة أسبوعين، حينما أقدم عنصر من الدفاع الوطني على فتح نيران بندقيته داخل محل للحلاقة بحي صلاح الدين، ما تسبب بمقتل شاب وإصابة آخر.

وتتعدد حوادث القتل ضمن مناطق سيطرة الأسد؛ إلا أن معظمها يقع من قبل عناصر ميليشيات محلية تابعة للنظام، نتيجة السماح لهم بحمل أسلحتهم داخل الأحياء السكنية، ويتكرر استخدامه في المشاجرات ما يتسبب بحوادث كارثية.