مقتل ضابط كبير بنظام الأسد في ظروف غامضة بدمشق

نعت مواقع موالية لنظام الأسد ضابطًا كبيرًا بجيش النظام؛ يعمل في هيئة الأركان العامة بدمشق، في ظروف غامضة.

وتداولت صفحات موالية صورة للعميد الركن "جاسم محمد الصالح" المنحدر من قرية البوير الشرقية بريف حمص، وهو أحد الضباط الكبار في هيئة الأركان بدمشق.

ولم تكشف معظم الصفحات عن سبب الوفاة، إلا أن بعضها تحدث عن إصابته بجلطة دماغية، أدت إلى وفاته.

وشهدت الفترة الأخيرة وفاة عدد من كبار ضباط النظام أبرزهم العميد "فضل الله ميكائيل" المتهم بتعذيب معتقلين في حماة بمرض فجائي، والعميد الركن المنحدر من بلدة "بيت ياشوط" الموالية "محمود حسن أبو المقداد"، ورئيس فرع الأمن السياسي في الحسكة وكلاهما بحادث سير، حسب ما أعلنه إعلام النظام.

ويرجح ناشطون أن يكون مردّ تلك الحوادث وما سبقها لرغبة النظام بالتخلص من ضباطة ومسؤوليه، ممن ارتبطت أسماؤهم بملفات حساسة متعلقة بجرائم الحرب والتعذيب ضد السوريين طوال سنوات الحرب الماضية.