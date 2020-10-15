مهرجان الرمان الثالث في بلدة دركوش تحت عنوان "تحرير مدينة الرمان من عصابة الطغيان"

قراءة تزامنًا مع ذكرى تحرير مدينة دركوش من العصابة الأسدية تقيم إدارة منطقة جسر الشغور بالتعاون مع المجلس الأهلي والمحلي مهرجان الرمان الثالث تحت عنوان "تحرير مدينة الرمان من عصابة الطغيان"

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