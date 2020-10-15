قرارت صعبة في انتظار اللاجئين ببلجيكا

أعلن وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا سامي مهدي عن قرارت صعبة في انتظار اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

وأكد المسؤول الجديد بعد تعيينه مؤخرًا على نيته في زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة ملفاتهم من بلجيكا، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة.

وقال الوزير الشاب في تصريحه إلى التلفزيون الفلمنيكي VTM "رحلت السلطات 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل"، وفقًا لموقع "مهاجر نيوز".

وشدد مهدي على أن عدد "المراكز المغلقة" سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز.

وشكلت في بلجيكا حكومة جديدة في نهاية أيلول/سبتمبر/ في أعقاب أزمة سياسية حادة من بين أعضائها سامي مهدي (32 عامًا)، الذي تولى منصب وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة. وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970.

ووفق منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين يوجد في بلجيكا حاليا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي.

وأفاد تقرير في صحيفة "بروكسل تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية في يناير/ كانون الثاني/ 2020 أن بلجيكا "تكافح من أجل ترحيل المهاجرين غير الموثقين على الرغم من زيادة أعدادهم". وذكرت صحيفة "دي ستاندارد" البلجيكية الناطقة بالفلمنكية أن عدد الذين في بلجيكا من دون أوراق ، أو الذين رفضت طلبات لجوئهم ، آخذ في الازدياد ، ولكن مع ذلك تجد الدولة صعوبة في ترحيل الأشخاص أو إقناعهم بالمغادرة طواعية. وقالت دي ستاندارد أيضًا إن عدد أولئك الذين مُنحوا حق اللجوء آخذ في الانخفاض.

وفقًا لأرقام قاعدة بيانات معلومات اللجوء (AIDA) والمجلس الأوروبي للاجئين والمغتربين (ECRE) ، تلقت بلجيكا 23،443 طلب لجوء في عام 2018. معظم هذه الطلبات كانت من سوريين ، يليهم أشخاص من الأراضي الفلسطينية ثم أفغانستان .