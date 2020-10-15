فارق عنصر من قوات الأسد الحياة في دمشق؛ بعدما أقدم على الانتحار نتيجة معاناته من سوء الأوضاع المعيشية والواقع الصعب، بحسب مصادر مقربة منه.
ووقعت الحادثة حينما قام العسكري المذكور بتناول كمية من حبوب (زولام2) المضادة للاكتئاب مما أدى لفقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة أفضت إلى وفاته.
وينحدر العنصر من دير الزور ويخدم في الفرقة الرابعة بمنطقة الصبورة بريف دمشق، ويعاني من ظروف اقتصادية صعبة هو وعائلته التي تقيم معه في نفس الحي.
ويعتبر الحي المذكور من أكثر أحياء المنطقة فقرًا، وتسكن فيه أغلبية من دير الزور وبعض العائلات الأخرى المهجرة من مناطق متفرقة.
وقد أكدت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن عناصر كتيبته قاموا بإسعافه إلى مشفى قريب من منطقتهم، إلا أن سوء الرعاية الصحية تسبب في وفاته.
هذا ويعاني عناصر جيش نظام الأسد من إهمال شديد لأوضاعهم الصحية والاجتماعية، علاوة على إجبارهم على الخدمة العسكرية مقابل راتب زهيد لا يكفيهم ليومين أو ثلاثة ما يضطرهم إلى الهرب أو قد يدفع بعضهم إلى الانتحار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتحار عنصر من قوات الأسد في دمشق بسبب تردي الأوضاع المعيشية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.