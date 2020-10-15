انتحار عنصر من قوات الأسد في دمشق بسبب تردي الأوضاع المعيشية

فارق عنصر من قوات الأسد الحياة في دمشق؛ بعدما أقدم على الانتحار نتيجة معاناته من سوء الأوضاع المعيشية والواقع الصعب، بحسب مصادر مقربة منه.

ووقعت الحادثة حينما قام العسكري المذكور بتناول كمية من حبوب (زولام2) المضادة للاكتئاب مما أدى لفقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة أفضت إلى وفاته.

وينحدر العنصر من دير الزور ويخدم في الفرقة الرابعة بمنطقة الصبورة بريف دمشق، ويعاني من ظروف اقتصادية صعبة هو وعائلته التي تقيم معه في نفس الحي.

ويعتبر الحي المذكور من أكثر أحياء المنطقة فقرًا، وتسكن فيه أغلبية من دير الزور وبعض العائلات الأخرى المهجرة من مناطق متفرقة.

وقد أكدت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن عناصر كتيبته قاموا بإسعافه إلى مشفى قريب من منطقتهم، إلا أن سوء الرعاية الصحية تسبب في وفاته.

هذا ويعاني عناصر جيش نظام الأسد من إهمال شديد لأوضاعهم الصحية والاجتماعية، علاوة على إجبارهم على الخدمة العسكرية مقابل راتب زهيد لا يكفيهم ليومين أو ثلاثة ما يضطرهم إلى الهرب أو قد يدفع بعضهم إلى الانتحار.