والدة الطفل السوري المغتصب في لبنان تقلب القضية "رأسًا على عقب" بقرار صادم بشأن الجناة

اتخذت والدة الطفل السوري الذي تعرض للاغتصاب في لبنان؛ قرارًا غيَّر مسار القضية وأثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحولت الحادثة إلى قضية رأي عام.

وقال الإعلامي اللبناني جو معلوف في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "وردني اليوم أن والدة الطفل السوري الذي تعرض للتحرش والاعتداءات على يد مجموعة من الشباب الذين قاموا بنشر الفيديو الذي هزّ الرأي العام اللبناني والعربي تراجعت عن الادعاء على من قاموا بهذا الفعل الشنيع وأسقطت حقوق طفلها الضحية وصرحت أنه لم يتبق بذمتها لديهم شيء".

وأضاف "معلوف": "بذلك وبكل بساطة تكون الوالدة المؤتمنة على براءة وطفولة وطهارة ابنها تنازلت عن محاسبة كل مجرم سلب منه هذه الطفولة وباعت قضيته التي دافعنا عنها بشراسة في الإعلام المحلي والعربي والعالمي؛ فليعلم الجميع أن الطفل السوري ضحية والدته".

واعتبر الإعلامي اللبناني أن الطفل "تم الاعتداء عليه مرتين؛ المرة الأولى جسديًا ومعنويًا ونفسيًا والمرة الثانية من قبل أهل بيته وتحديدًا والدته التي من المفترض أن تقاتل للنهاية لأجل براءة الأطفال وتحديدًا ابنها.. إنه يوم حزين من أيام الدفاع عن الأحداث وحقوقهم".

وبشأن تبريرات تصرف الأم، ردَّ "معلوف"، بقوله: "ما حدا يجرب يقنعني بمبررات وتهديدات تعرضت لها الأم وأعذار فارغة.. الأم بتقتل حالها لما ابنها بيتعرض للاعتداء والتحرش.. ولا مرة بلغتنا إنو عم تتهدد وكل حدا بجرب يبررلها يقيسها عولاده".

وختم الإعلامي اللبناني، بقوله: "للعلم هالأم ظهرت عالتلفزيون وسمحت بتصوير ابنها وإجراء مقابلة معه وكشف هويته وأكدت أنها ما رح تتنازل ولا رح تسكت عن حق ابنها الطفل الضحية.. كنت يوميًا على تواصل مع والدة الطفل الضحية وكان من الممكن أن تتصل وتخبرني في حال تعرضت لضغوط".