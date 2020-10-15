أولها وقف قانون قيصر.. نظام الأسد يضع شروطًا للإفراج عن معتقلين أمريكيين

وضع نظام الأسد عدة شروط لإطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين لدية خلال رسالة حملها مدير الأمن العام اللبناني اللواء "عباس ابراهيم" إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكشف "روبرت ساتلوف"، المدير التنفيذي لـ"معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" أن من ضمن شروط النظام وقف العمل بقانون عقوبات "قيصر"، وعدم الاعتراض على إقامة دول الخليج علاقات مع النظام، والسماح لهم بمنح الأخير مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي. وأضاف المصدر أن النظام اشترط الإفراج عن أموال رجال الأعمال السوريين المحتجزة وفق قانون العقوبات الأمريكي، وتعيين سفير لواشنطن في سوريا. ويحتجز نظام الأسد صحفيا أمريكيًا يدعى "أوستن تايس"، وطبيبًا يدعى "مجد كم الماز"،حيث تسعى الولايات المتحدة لتخليصهم بوساطة لبنانية. الجدير بالذكر أن نظام الأسد يحاول استغلال قضية المعتقلين الأمريكيين لديه لإبرام صفقة يبدو فيها منتصرًا ويستغلها في إعادة ترميم بنيته المتآكلة.

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