تكريم لاجئ سوري في النمسا حقق تفوقًا علميًا

كرمت الحكومة النمساوية لاجئًا سوريًا بعدما حقق تفوقًا علميًّا، في اختصاص مهم من جامعة لينز وذلك بعد مرور 6 أعوام على قدومه للدولة الأوروبية.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن حاكم النمسا العليا توماس شتيلتسير كرم اللاجئ الفلسطيني السوري "أحمد فايز دياب" لحصوله على المرتبة الأولى في قسم الاقتصاد والمبيعات بجامعة لينز شمالي النمسا.

وينحدر أحمد فايز من عائلة فلسطينية متواضعة هُجرت من قضاء طبريا في فلسطين المحتلة عام 1948، إلى مخيم خان الشيح بريف دمشق، ومع اشتداد الصراع في سورية اضطر للهجرة عام 2014 إلى النمسا.

واستقر أحمد في مدينة لينز، واجه صعوبات وعقبات كبيرة حتى استطاع الحصول على الإقامة في النمسا، وبعدها بدأ مشواره التعليمي بعزيمة وإصرار، حيث درس اللغة الألمانية وأتقنها خلال فترة قصيرة، واجتاز الاختبارات التي أهلته للدراسة في جامعة لينز النمساوية.

وعن نصيحة احمد للشباب اللاجئين في أوروبا قال: "أنصح الجميع بعدم هدر الوقت والاهتمام بتعلم اللغة واتقانها لأنها المفتاح الأساسي للاندماج في المجتمعات الغربية، كما أحث الجميع على المثابرة والتطوع في الأعمال الخيرية كالصليب الأحمر والاطفاء لما لها من أثر في تحقيق أكبر قدر من المفردات والكلمات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كرمت قبل أيام في برلين المهاجرة السورية "بجين الحسن"، ومنحتها الجائزة الوطنية للاندماج لعام 2020.

المشروع الذي استحقت عليه "بجين" الجائزة هو "تعلّم مع بجين"، وهو عبارة عن مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تعمل "بجين" من خلاله على تمكين ودعم المتحدثات باللغة الكردية من اللاجئات والمهاجرات، عن طريق شرح قواعد اللغة الألمانية، وتقديم معلومات لهن عن الحياة اليومية في ألمانيا.