"التحالف الدولي" ينفذ عملية جديدة في إدلب شمالي سوريا.. والكشف عن الجهة المستهدفة

نفَّذ التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة"، اليوم الخميس، عملية جديدة في إدلب شمالي غرب سوريا، فيما كشف ناشطون عن الجهة المستهدفة من العملية المنفذة بطائرة مسيرة بدون طيار.

وأفادت معلومات من مصادر وصلت "شبكة الدرر الشامية"، بأن طائرة مسيرة قصفت سيارة نوع "سنتافيه" على طريق عرب سعيد غربي مدينة إدلب، باستخدام "صاروخ" موجه ما تسبب في احتراقها.

وبحسب المعلومات، فإن العملية أسفرت عن قتل رجلين إضافة لطفل ظهرت جثته متفحمة ضمن السيارة، فيما يتوقع أن تكون العملية طالت "أبو ذر المصري" الشرعي العام في تنظيم "حراس الدين".

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات مسيرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي، عناصر وقيادات في تنظيم "حراس الدين" بإدلب؛ حيث كانت آخر عملية في 14 أيلول الماضي.

ويذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حملة سرية لتصفية بعض القيادات المصنفين على "لوائح الإرهاب" في محافظة إدلب.