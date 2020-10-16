سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأخرى

حافظت الليرة السورية، اليوم الجمعة ،على سعر صرفها أمام الدولار الدولار الأمريكي والعملات الأخرى في أسواق دمشق وحلب. 1 دولار أمريكي = 2290 ليرة للشّراء، و2320 للبيع. 1 يورو = 2674 ليرة للشّراء، و2714 للبيع. 1 ليرة تركية = 287 ليرة للشّراء، و293 للبيع. 1 دينار أردني = 3233 ليرة للشّراء، و3284 للبيع. 1 ريال سعودي = 608 ليرات للشّراء، و619 للبيع. 1 دولار أمريكي = 2280 ليرة للشّراء، و2320 للبيع. 1 يورو = 2683 ليرة للشّراء، و2735 للبيع. 1 ليرة تركية = 287 ليرة للشّراء، و294 للبيع. 1 دينار أردني = 3219 ليرة للشّراء، و3284 للبيع. 1 ريال سعودي = 605 ليرات للشّراء، و619 للبيع. غرام عيار 18 = 106,687 ليرة سورية. غرام عيار 21 = 124,395 ليرة سورية.

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