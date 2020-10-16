فضيحة مدوية في أحد مشافي حلب.. حفلات جنسية برعاية ضباط الأسد

كشفت وكالة "ستيب" عن إقامة كادر مشفى في حلب، حفلات جنسية، برعاية عدد من ضباط الأسد وقادة الأفرع الأمنية التابعة للنظام.

وتحدثت الوكالة نقلًا عن مصادرها من داخل المستشفى عن تحويل جناح خاص بالنساء في مستشفى "ابن خلدون" بمدينة حلب لإقامة حفلات بعد ساعات منتصف الليل يتخللها شرب الخمور، ويتم خلالها إجبار نزيلات المستشفى على الخضوع لرغبات الضباط وبعض الحضور الجنسية.

وأضافت أن النساء اللواتي يتم اختيارهن لإقامة تلك الحفلات هنّ من المصابات بالأمراض النفسية والعقلية، حيث يتم إعطاؤهن أدوية منومة أو مهدئة وعقاقير طبية تجلعهن لايشعرن بما يجري حولهن.

وروت إحدى النزيلات في المستشفى للوكالة بعض ما شاهدت، فقد أكدت أن الأطباء المناوبين في قسم نزيلات النساء يقيمون حفلات مسائية في الطابق الأرضي وذلك بعد إحكام إغلاق الأبواب الخاصة بالقسم، ويتم انتقاء النساء الجميلات من قبل الممرضات بناء على ما يطلبه الحضور، ثم يبدأ الحفل.

وتابعت النزيلة أن يتم إعطاء المريضات مادة مخدرة في نهاية الحفل تضعفهن وتجعلهن فاقدات للوعي ليتم الاعتداء عليهن جنسيًا من قبل الكادر المناوب ليلًا وهو وحده من يقوم بهذه الأفعال.

وحصلت الوكالة على معلومات مطابقة لكلام المريضة من ممرضة تعمل في المستشفى، أعطت تفصيلًا بأسماء القائمين على هذا العمل الفاحش من الكادر الطبي، وهم ثلاثة ممرضين رجلان وامرأة (محمد البني وعلي يوسف ونهى أحمد)، ومدير المشفى "بسام الحايك" الذي تمارَس عليه ضغوط للقبول بإقامة الحفلات.

واستدركت الممرضة أن مدير المستشفى لا يحضر، وهو ما يعبر عن رفضه ويدل على أن هناك ضغوطًا تمارس عليه، وأن هناك أطباء يحضرون هذه الحفلات وهم "محمد سعيد" و"عماد جزماتي".

وأردفت أن هناك من يحضر الحفلات من خارج المشفى مقابل مبالغ مالية يتقاضاها الممرضون، كما تتم بحضور ضباط من الأمن العسكري والمخابرات الجوية، وحددت الممرضة اسم شخص منهم يدعى "علي حمد"، وهو صاحب منصب رفيع، بحسب قولها.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الأهل لا يسمح لهم بزيارة المريضات إلا في عدة ساعات من النهار، وقد تلقى بعضهم شكاوى من قريباتهم المريضات بخصوص الحفلات، وحينما استفسر الأهل عن الموضوع أوهمهم الأطباء أن الأمر لم يحصل وأنه من وحي الخيال كون مريضاتهم يشتكين اضطرابات نفسية.

الجدير ذكره أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انتشارًا غير مسبوق لظواهر الفساد الأخلاقي والتحرش الجنسي، وقد ارتفعت خلال السنوات الماضية حالات الاغتصاب والتحرش نتيجة تعمد النظام نشر الأفعال المنافية للحشمة عبر مسلسلاته التي عرضت في هذه الفترة.