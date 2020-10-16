سلاح القناصات يحصد مزيدًا من جنود الأسد في إدلب

تمكنت سرايا القنص الليلي التابعة لهيئة تحرير الشام من قتل عناصر لقوات الأسد على جبهات ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وأكدت شبكة "إباء" مقتل عنصر من قوات الأسد، صباح اليوم الجمعة، على محور بلدة كفربطيخ جنوب شرقي إدلب، جراء استهدافه من قِبل سرية القنص التابعة للهيئة.

وكشفت مصادر ميدانية عن مقتل أحد قناصي النظام على جبهة كنصفرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، الليلة الماضية، جراء استهدافه بقناصة "الفتح المبين".

ويأتي مقتل العنصرين في وقت تتعرض فيه مواقع قوات الأسد لعمليات قنص تستنزفهم بشكل شبه يومي ليلًا ونهارًا.

وكان المتحدث العسكري باسم الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام" قد أوضح خلال وقت سابق لشبكة "الدرر الشامية" أن عمليات القنص التي تشهدها جبهات الشمال المحرر حققت نتائج مبهرة، وأن المقاتلين بدؤوا مرحلة تستنزف النظام بعنصره البشري، موضحًا أن تلك العمليات نتاجًا لجهود وتدريبات استمرت لمدة طويلة.