إيطاليا تعلن عن خبر سار للمهاجرين واللاجئين

أعلن نائب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو موري، عن خبر سار للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

قال "موري" إن 220 ألف عامل مهاجر قدّموا حتى الآن طلبات لتسوية أوضاعهم في إيطاليا بشكل مؤقت، وذلك بعد أن دخل التشريع الذي تمت الموافقة عليه في أيار/مايو الماضي، حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو الفائت.

وأوضح "موري" أن "التسوية التي أجرتها بعض الوزارات، ومنها وزارة الداخلية التي أمثلها، والتي قامت بصياغة هذا التشريع، تشير إلى أن 207 آلاف شخص تقدموا بطلب للتسوية، بالإضافة إلى 13 ألف طلبوا تصريحًا للبحث عن وظيفة، أي أننا نتحدث عن 220 ألف شخص"، وفقًا لما نشره موقع "مهاجر نيوز".

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو إضفاء المزيد من الشرعية والنظام وتوفير ظروف مناسبة للاندماج لأن توفير هذه الظروف يصب في مصلحة الجميع.

وأردف قائلًا: "لقد عملنا بنشاط لحل مشكلة الاستغلال في الزراعة ونظام إدارة العصابات، والتقينا مع سلطات إنفاذ القانون والمحافظة والنقابات والجمعيات".

وردًّا على سؤال من أحد المراسلين حول رأيه في مخيمات المهاجرين المؤقتة في المنطقة المحيطة بمحافظة فوجيا، حيث يبحث زعماء العصابات عن العمال، قال موري إنه "يجب إيجاد حلول معيشية كريمة ومختلفة للعمال المهاجرين.

وتطرق نائب وزير الداخلية الإيطالي إلى استغلال النساء في العمل إضافة إلى الاستغلال الجنسي، وقال إن "عمل الحكومة يسير في اتجاه إعادة بناء ظروف الكرامة لصالح الجميع، سواء من يعيشون تلك الحياة أو المجتمع الذي يستضيفهم"

وكانت الوزيرة "تيريزا بيللانوفا"، المكلفة بالشؤون الزراعية والغذائية والغابات، قالت في 6 نيسان/أبريل الماضي إن "العمال المهاجرين في إيطاليا موجودون هنا، وإذا لم تهتم بهم الدولة، فالمافيا هي من سيحل محلها؛ وأنا أفضل أن تقوم الدولة بالاهتمام بهم".

وانتهجت الحكومة الإيطالية الحالية سياسة أقل تشددًا تجاه المهاجرين، حيث تراجعت عن قوانين مكافحة الهجرة الصارمة التي فرضها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، المنتمي لليمين المتطرف والتي كان يهدف من خلالها غلق الأبواب في وجه المهاجرين وتشديد سياسة وقوانين اللجوء.

والاثنين الماضي، وافق مجلس الوزراء الإيطالي، على تعديل "المراسيم الأمنية" ويعمل القرار الجديد على تمديد حقوق اللجوء وتصاريح العمل للمهاجرين، وإصلاح نظام استقبال المهاجرين، مع التركيز بشكل أقوى على الاندماج.