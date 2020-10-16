فيصل القاسم يوجه سؤالًا محرجًا لـ"بشار الأسد" عقب حرائق الساحل

وجه الإعلامي السوري المعارض فيصل القاسم، سؤالًا محرجًا لرأس النظام بشار الأسد، عقب الحرائق التي اجتاحت منطقة الساحل السوري.

وتساءل "القاسم" في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "سؤال لبشار الاسد بعد زيارته للساحل السوري عقب الحرائق التي اجتاحت المنطقة: شو السر أن المجرم والفاعل دائمًا يحب أن يزور موقع جريمته؟".

وكان "القاسم" انتقد صمت الموالين في الساحل على جرائم نظام الأسد وقال في تغريدة سابقة: "الأخوة في الساحل السوري أنتم مخطئون إذا ظننتم أن الروسي والإيراني والإسرائيلي يساندكم للقضاء على بقية السوريين وتمكينكم من سوريا".

وأضاف: "لا أبدًا، فأنتم كبقية السوريين مجرد أدوات استخدموكم لقتل وتشريد السوريين، والآن جاء دوركم على المقصلة.. الآن يحرقون غاباتكم وقراكم وأرزاقكم والقادم أعظم".

وكان بشار الأسد أجرى الثلاثاء الماضي، أجرى زيارة إلى المناطق المتضررة بالحرائق غير المسبوقة التي طالت مناطق واسعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، وزار قرى في ريفي اللاذقية وطرطوس.

وبحسب وسائل إعلام موالية، فإن "الأسد" زار قرية "بللوران" بريف اللاذقية، وهي إحدى أكثر المناطق المتضررة من الحرائق التي نشبت قبل أيام.

وتأتي زيارة "الأسد" بعد انتقادات واضطرابات في مناطق الساحل السوري، نتيجة إهمال النظام للحرائق، والتي تسببت بتلف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والحرجية.