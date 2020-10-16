مظاهرة شعبية في ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب تحت عنوان"مهما حرق الأسد نحن سنبني البلد"

قراءة خرجت مظاهرة شعبية حاشدة وسط مدينة إدلب، في ساحة السبع بحرات، نظمها الحراك الشعبي للثورة السورية، تحت عنوان" مهما حرق الأسد نحن سنبني البلد"، وذلك تأكيدًا على استمرارية الثورة ضد النظام والاحتلال الروسي

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