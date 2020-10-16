تركيا تنجز مشروعًا سكنيًّا لإيواء النازحين في إدلب برعاية زوجة "أردوغان"

أنجزت المنظمات التركية العاملة في مجال إنشاء المخيمات خمسين منزلاً مبنياً من الطوب لعائلات سورية مهجّرة في مناطق شمال غربي سوريا، على نفقة زوجة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وبحسب مصادر محلية، فإن المشروع كغيره من المشاريع التي هي في طور الإنشاء الآن؛ يحتوي على 50 بناءً، وكل منها يحتوي على غرفتين وتوابعهما، ومسقوف بمادة عازلة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن والي إقليم هاتاي "صالح الطون"، أنه تم إيواء خمسين عائلة سورية في مساكن مبنية من مادة الطوب على نفقة زوجة الرئيس التركي "أمينة أردوغان".

وتعد تلك المشاريع التركية تنفيذًا لوعود سابقة قطعها الرئيس التركي بإقامة قرى داخل أراضي شمال غربي سوريا لإيواء النازحين.

كما أن وزير خارجية تركيا، سليمان صويلو، صرح، أمس الخميس، أنه مع نهاية الشهر الجاري سيصل عدد المنازل التي أنشأتها بلاده للسوريين في إدلب 20 ألفًا، وزار الوزير ذاته الشمال السوري في وقت سابق واطلع على وضع النازحين السوريين هناك، ووعد بتشييد مبانٍ جديدة بعد أن أشرف على مشروع تقيمه منظمة "iHH" التركية.

وتأتي إقامة المشاريع التركية في وقت تشهد فيه مناطق الشمال السوري المحرر أزمة سكن كبيرة، نتيجة لضخامة أعداد المهجرين وخصوصًا بعد الحملة العسكرية الأخيرة التي شردت مئات الآلاف من أرياف حماة وإدلب.