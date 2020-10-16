مفاجأة سارة للسوريين في تركيا

وعدت دائرة الهجرة التركية بتقديم تسهيلات للاجئين السوريين على أراضيها من أجل تنظيم وضعهم القانوني والإنساني. وأكد موقع "الائتلاف الوطني" أن وفد الائتلاف برئاسة "أحمد بكورة" تلقى وعوداً من رئيس قسم الحماية الدولية في دائرة الهجرة التركية بمنح الإقامة الإنسانية لأصحاب جوازات السفر المنتهية الصلاحية من السوريين؛ ممن لديهم إقامات سياحية سابقة في تركيا. وتقدم رئيس وفد الائتلاف باقتراح للجنة التركية يتضمن منح إقامة إنسانية للسوريين الفاعلين على الأراضي التركية كالصحفيين والتجار والقائمين على الجمعيات لتسهيل تحركاتهم داخل البلاد. وبحسب الموقع، فقد وعد رئيس قسم الحماية الدولية في دائرة الهجرة التركية بدراسة مقترح الائتلاف وبحل مشكلة لم الشمل؛ ووعد بمعالجة بعض الحالات الإنسانية. من جانبه تعهد الجانب التركي بمعالجة مشكلة الأطفال السوريين الذين لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة بسبب غياب الوالدين، وتسهيل إدخالهم إلى المدارس التركية. الجدير بالذكر أن تركيا تستضيف قرابة 3.6 ملايين سوري، وهي الدولة الأولى في استقبال اللاجئين السوريين، وقد قدمت تسهيلات كبيرة للسوريين المتواجدين على أراضيها وفي مناطق سيطرة فصائل الثورة، منها الاعتراف بجامعات حلب وإدلب.

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