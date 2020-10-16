الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة جديدة لـ"نظام الأسد"

وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ضربة موجعة لنظام الأسد وفرض عقوبات جديدة على عدد من وزرائه.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن الاتحاد الأوروبي أدرج اليوم سبعة وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به.



وبحسب الموقع وتشمل القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.



وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم، خلال الفترة من مايو/آيار إلى أغسطس/آب من العام الجاري، بسبب تورطهم في أعمال القمع ضد المدنيين بسوريا.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان نشره يوم الاثنين الماضي، عن تمديد العقوبات المفروضة على 5 أفراد وكيان يتبعون للنظام السوري ضالعين في تطوير الأسلحة الكيماوية التي استخدمتها ميليشيات الأسد ضد المدنيين السوريين.