فيروس كورونا يفتك بمعسكر لميليشيات الأسد في حلب

كشف وسائل إعلام سورية معارضة، اليوم الجمعة، عن حجر النظام السوري لمعسكر تابع لميليشياته في منطقة السفيرة شرق حلب، وذلك بعد التأكد من إصابة عدة عناصر بفيروس كورنا.



وقال موقع "تلفزيون سوريا" نقلًا عن مصادره: "تم الكشف عن الإصابات بكورونا بين عناصر الشرطة العسكرية في مقرهم بمنطقة السفيرة، بعد تسجيل حالتي وفاة في صفوف العناصر جراء إصابتهم بالفيروس مساء أول أمس داخل مستشفى مسكنة العسكري ".



وأضاف المصدر بأن "المعسكر يضم 85 عنصرًا، يخضع جميعهم إلى الحجر الصحي داخل مهاجع الشرطة العسكرية، وتم عزل المقر بالكامل".



ولفت الموقع إلى أن العدوى بدأت في الظهور والانتشار إثر عودة عدد من عناصر المعسكر من إجازاتهم من حماة وحلب، حيث تم أخذ مسحات من جميع العناصر المتواجدين في المعسكر ليتم اكتشاف 25 إصابة تم حجرهم في مهجع خاص.



الحدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا، وسط تكتم من قِبل إعلام الأسد عن الأعداد الحقيقية للمصابين.

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