تحرير الشام" تكشف عن خسائر فادحة لنظام الأسد على جبهات إدلب

كشفت "هيئة تحرير الشام"، عن خسائر كبيرة منيت بها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، على عدة جبهات من الشمال السوري المحرر، خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن المتحدث باسم الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام "أبو خالد الشامي" خلال تصريح لشبكة "الدرر الشامية" أن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" دمرت خلال أكثر من شهر اثنا عشر موقعًا لمصادر نيران قوات الأسد التي تقصف المناطق المحررة، ما تسبب بخروجها عن الخدمة وإخلاء الأسلحة الأخرى.

وأضاف أن ما لا يقل عن 50 عنصرًا من قوات الأسد لقوا حتفهم جراء استهدافهم بسلاح القنص النهاري والليلي على عدة جبهات جنوبي إدلب.

وأوضح المتحدث العسكري أن تلك العمليات جاءت في إطار الرد على القصف المدفعي والصاروخي، الذي تسبب بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، ومحاولات قوات النظام والميليشيات التابعة لها التسلل على المناطق المحررة، بالإضافة إلى الغارات الروسية التي استهدفت عدة مدن وبلدات مأهولة بالسكان في ريف إدلب.

وختم "الشامي" بالتأكيد على أن استفزازات روسيا وقوات النظام متواصلة تجاه المنطقة، وبأن دفاعات الفصائل الثورية وعموم المجاهدين المدافعين عن أرضهم ودينهم وشرفهم ستتواصل وبشكل أفضل، وأنه لن يضيع حقٌ وراءه مطالب.