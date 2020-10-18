فتوى دينية في السعودية تورط محمد بن سلمان بشأن حرب "العدو التركي"

ورطت فتوى دينية في السعوية صادرة عن الشيخ عبدالله بن صالح العبيلان، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الحرب القائمة ضد تركيا.

وأجاز "العبيلان" في فتواه التي انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل في السعودية، مقاطعة تركيا كونها من الأعداء، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح الشيخ السعودي المعين في الديوان الملكي السعودي، أن المقاطعة هي بإذن ولي الأمر، ليثبت أن ما يحدث في السعودية مخطط له على أعلى المستويات وتصل إلى "بن سلمان" نفسه.

وتسبب البيان الصادر عن "العبيلان" في استغراب الأوساط السعودية كون الرياض تظهر الحملة على أنها شعبية، ولا تدخل للحكومة السعودية في القرار.

وفي موقف مفاجئ، أصدرت عشرات المؤسسات والشركات السعودية الكبرى بيانات تؤكد مقاطعة المنتجات والبضائع التركية، للضغط على ما وصفوه بـ"العدو التركي".