نظام الأسد يبتز السوريين في الخارج بإجراء جديد

فرضت سفارة نظام الأسد في لبنان، بدلًا نقديًّا للخدمة الإلزامية على الشبان السوريين المقيمين في لبنان، ووضعت وفقًا لذلك عدة شروط.

ونشرت السفارة على صفحتها بـ"فيسبوك"، أمس الأحد، عدة ملاحظات متعلقة بالبدل النقدي، حيث إنه يمكن طلب تسديد البدل النقدي في السفارة أو في الداخل السوري.

كما لم تشترط أن يتم تقديم بيان حركة نسخة أصلية، بل يكفي صورة واضحة عن الأصلية، وطالبت بتدقيق بيان الحركة لعدم وجود الحركات الناقصة، لأن ذلك سيفضي إلى رفض المعاملة في الداخل السوري.

وأضافت أنه يمكن لمن لم يؤجل في السابق أن يتقدم بطلب لدفع البدل، كما يمكن لوكيل الشاب أن يدفع عنه المبلغ المستحق، ومن الممكن أن يستغرق وقت الموافقة من شهر إلى شهرين.

وبعد تقديم المعاملة بثلاث أسابيع يجب على المتقدمين بالطلب مراجعة وزارة الخارجية لسداد الكفالات أو المخالفات المترتبة في حال تواجدها.

وأشارت السفارة أنه بعد تسديد المبلغ بأسبوعين تصل المعاملة إلى السفارة، وبعدها يحصل المتقدم بالطلب على وثيقة يمكنه من خلالها إخراج جواز سفر لمدة ست سنوات.

وسبق أن أجبرت حكومة الأسد، في شهر يوليو/تموز الماضي، كل مواطن سوري مغترب يريد دخول سوريا على تصريف مبلغ 100 دولار، وهو ما ولّد حالة من الغضب لدى السوريين الذين رأوا أن هدف هذه السياسة التي ينتهجها النظام هو زيادة الأعباء على أبنائهم خارج حدود البلاد لمنعهم من العودة.

ويفرض النظام على من يريد دفع بدل الخدمة مبلغ 8000 دولار أمريكي، وجرت مطالبات في مجلس الشعب سابقًا لتخفيضه، لكن دون جدوى.

ويعاني نظام الأسد أزمةً اقتصاديةً حادة دفعته لفرض إتاوات على السوريين في الداخل والخارج، والتي كان آخرها فرض تصريف الـ 100 دولار بموجب سعر الصرف المحلي، وهو لا يساوي سوى نصف السعر الحقيقي، وتشجيع السوريين في لبنان على دفع البدل النقدي للخدمة الإلزامية لجمع أموال طائلة منهم بالقطع الأجنبي.