في تطور للعلاقات.. "نظام الأسد" يعلن عن إجراء غير مسبوق مع قطر

أعلنت حكومة "نظام الأسد"، اليوم الإثنين، عن إجراء غير مسبوق مع قطر، في مؤشر رسمي على تطور العلاقات بين الجانبين والتي قد تفضي إلى التطبيع.
ونشرت وزارة النقل في "حكومة الأسد" على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"؛ إعلانًا يتضمن تسيير رحلتين جويتين أسبوعيًا على متن الخطوط الجوية السورية من دمشق إلى الدوحة.
وأشارت وزارة النقل التابعة للنظام إلى أن الرحلات ستكون من دمشق إلى الدوحة والعكس، وذلك اعتبارًا من تاريخ 2020/10/28 المقبل.
ومطلع الشهر الجاري، هاجم رئيس النظام السوري بشار الأسد، دولة قطر مع السعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بزعم دعمهم للإرهاب في سوريا.
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد أن الدوحة لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، ولا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع حكومة النظام السوري.
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