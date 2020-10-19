"قسد" تداهم مبنى عوائل شرطة "نظام الأسد" في الحسكة.. ما علاقة أمريكا؟

داهمت ميليشيات "قسد" بناءً سكنيًا تابعًا لقيادة شرطة "نظام الأسد" بمحافظة الحسكة، الواقع في حي "غويران" وسط مدينة الحسكة.

وبحسب مصادر إعلامية محلية؛ داهمت مجموعة كبيرة من مسلحي قوات "الأسايش" الذراع الأمني لميليشيات "قسد" المبنى السكني الذي يضم عددًا كبيرًا من أسر عناصر شرطة نظام الأسد في الحسكة.

وذكرت المصادر: أن قوات "الأسايش" اعتقلت 11 عنصرًا من شرطة النظام على إثر عملية المداهمة هذه، واقتادهم إلى أحد مقراتها في المدينة.

وأشارت إلى أن قوات "الأسايش" حاصرت البناء ونشرت أكثر من 30 مسلحًا على مدخله وعلى سطح البناء، وهددت عناصر شرطة النظام بالقتل في حال رفضهم الخروج، مؤكدة بأنها تتحرك بأوامر أمريكية.

جدير بالذكر أن العلاقات بين قوات النظام وميليشيات "قسد" المدعومة أمريكيًا تشهد توترات بين الفينة والأخرى في منطقة الحسكة، بالرغم من تعاون الطرفين واتحادهم في قتال فصائل الثوار في عدة معارك حدثت سابقًا بالمنطقة.