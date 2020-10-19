التونسي نبيل معلول مدرب "منتخب البراميل" يكشف عن مأزق كبير لدى "نظام الأسد"

أحدث مدرب منتخب النظام لكرة القدم، التونسي نبيل معلول، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي إثر إدلائه بتصريحات مفاجئة حول نيته الاعتذار عن الاستمرار في تدريب منتخب النظام.

وقال "معلول" في لقاء أجراه معه "لطفي الأسطواني" ضمن برنامجه "لطفي برس" الذي عرض على يوتيوب ،يوم أمس الأحد: "في سوريا الكثير من الكلام القليل من الأفعال".

وأكد "معلول" أنه لم يحصل وكادره على مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى أنه لن يرفع شكوى ضد منتخب النظام إلى "الفيفا"، معللًا ذلك بحسن ضيافة السوريين الذين وضعوه على رؤوسهم -على حد تعبيره-.

ودعا "معلول" رئيسي الاتحاد الرياضي العام والاتحاد الرياضي لكرة القدم التابع للنظام بالتوجه للاتحادين الدولي والأسيوي، لحل مشكلة الأموال المجمدة المستحقة لهم، بسبب العقوبات على النظام السوري، وذلك ليتسنى له الحصول على مستحقاته المالية.

كما عبَّر "معلول" عن استيائه الشديد من إدارة الاتحاد الرياضي لكرة القدم التابع للنظام بقوله: "كيف للاتحاد أن يقرر دون مشاورتي أن تلعب مباراة السوبر السوري بعد يومين من نهاية معسكر المنتخب؟ هذا أمر لم يحدث في العالم".

تجدر الإشارة إلى أن غالب الشعب السوري يطلق على منتخب نظام الأسد لكرة القدم، لقب "منتخب البراميل" وذلك لاستخدام ميليشيات الأسد هذا السلاح الفتاك بكثرة ضد المدنيين ما تسبب في تهجيرهم إلى تركيا والدول الأوروبية.

يذكر أنه وبالرغم من العقوبات المفروضة على النظام السوري، إلا أن الاتحاد الدولي والأسيوي يصرف مبالغ مالية لاتحاد كرة القدم التابع للنظام بموجب فواتير لدعم كرة القدم السورية، متجاهلًا عدة تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية من إمكانية استخدام النظام لهذه المبالغ المالية في قمع الشعب السوري.