تحت عنوان "بأبي وأمي أنت يارسول الله" وقفة شعبية غاضبة وسط مدينة إدلب

قراءة نظم الحراك الشعبي للثورة السورية وقفة شعبية حاشدة وسط مدينة إدلب في ساحة السبع بحرات تحت عنوان" بأبي أنت وأمي أنت يارسول الله " وذلك تنديدًا بالرسوم المسيئة للرسول الكريم في فرنسا وتأكيدًا على حبهم للرسول وسط غضبي شعبي عارم في الشمال السوري المحرر

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