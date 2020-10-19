رغم صواريخ الأسد والمحتل الروسي مشاريع تنموية تنهض في الشمال السوري المحرر

قراءة يشهد الشمال السوري المحرر حركة تنموية مستمرة عبر تعبيد الطرق الحيوية التي تستخدم لنقل البضائع و التجارة بالتزامن مع نمو عمراني و بناء مساكن على الطراز الحديث وتوفر المشاريع مئات فرص العمل للشباب في المحرر

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