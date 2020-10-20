صحيفة موالية تكشف تفاصيل جديدة حول زيارة وفد أمريكي من البيت الأبيض إلى دمشق

كشفت صحيفة "الوطن" المقربة من "نظام الأسد" عن تفاصيل جديدة حول الخبر الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ومفاده بأن وفدًا أمريكيًا من "البيت الأبيض" زار دمشق من أجل بحث ملف مختطفين أمريكيين في سوريا.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة: إن "الوفد الأمريكي ضم مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض "كاش باتل" والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المخطوفين "روجر كارستينس".

وذكرت أن الوفد الأمريكي وصل إلى دمشق والتقى برئيس مكتب الأمن الوطني التابع لنظام الأسد "علي مملوك" في شهر آب الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى حيث سبقتها عدة زيارات فيما مضى.

وأشارت الصحيفة الموالية إلى أن الوفد الأمريكي ناقش ملف المخطوفين الأمريكيين في سوريا، من بينهم الصحفي الأميركي "أوستين تايس"، مؤكدة بأن نظام الأسد طالب بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا لمناقشة أي ملف.

يذكر أن الصحفي الأمريكي المستقل والضابط السابق بقوات المارينز "أوستين تايس" اختفى بسوريا في ظروف غامضة أثناء تغطيته لأحداث الثورة السورية سنة 2011، حيث تعتقد السلطات الأمريكية بأن نظام الأسد هو من يحتجزه.