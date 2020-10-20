تقرير لقناة "الحرة" الأمريكية يتحدث عن أسباب انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة المحاصرة

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن تركيا شرعت في حزم أمتعتها وتفكيك قواعدها في مورك وشير مغار بريفي حماة الشمالي والغربي، ومعرحطاط والصرمان وتل الطوقان ومرديخ والترنبة وسراقب بريف إدلب الشرقي والجنوبي.

ونقلت القناة عن المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو: قوله: إن "هنالك تفاهمات تركية روسية بحسب اجتماعات جرت الشهر الماضي حول عدم التنافس في ما يخص نقاط المراقبة"، مؤكدًا أن هذه الانسحابات جاءت على خلفية مقايضات وتنازلات حدثت في ملفات أخرى.

وذكر "أوغلو" أن هذه التفاهمات والمقايضات تشمل ملف شرق الفرات وليبيا والصراع الأميني الأذربيجاني، مشيرا إلى أن تركيا خلطت الأوراق الروسية عندما أصرت على الحرب وإنهاء الاحتلال الأرميني في أذربيجان.

وأكد أن روسيا قلقلة للغاية إزاء الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان، مرجحًا أن سبب انسحاب تركيا من نقاط المراقبة في ريفي إدلب وحماة له علاقة قوية بالصراع الدائر الآن في القوقاز.



ولفت "أوغلو" إلى أن الانسحاب التركي من نقاط المراقب قد يكون من أجل السماح للقوات التركية بالتموقع في مناطق أخرى، هذا الاحتمال يؤيده مدير المرصد السوري "رامي عبد الرحمن" بحسب قناة "الحرة".



واعتبرت الحرة أن لتركيا استراتيجية للبقاء إلى ما لا نهاية في سوري، مشيرًا إلى أنها تسعى للسيطرة على الشريط الحدودي المتاخم لأراضيها والممتد من جسر الشغور إلى مناطق درع الفرات.

يذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة صور ومقاطع فيديو تظهر بدء القوات التركية في تفكيك نقطة المراقبة التاسعة بمورك في ريف حماة الغربي وتحميلها في شاحنات بهدف نقلها إلى المناطق المحررة.