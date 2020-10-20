حضانة في ألمانيا تستغل طفلة عربية عمرها 5 سنوات في تصوير الأفلام الإباحية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور لامرأة عربية لاجئة في ألمانيا تروي قصة استغلال ابنتها ذات الخمس سنوات من قبل إحدى الحضانات في تصوير الأفلام الإباحية.

وقالت المرأة: إنها اكتشفت منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بأنه يتم اغتصاب ابنتها وعدة أطفال آخرين والتحرش بهم وتصويرهم في الحضانة بتواطؤ العاملين فيها.

وبينت المرأة بأن عمليات الاغتصاب والتحرش تتم في غرفة خاصة موجودة بالحضانة مجهزة بكاميرات ومعدات تصوير سينمائية، حيث يتم تصوير مواقعة الأطفال والتحرش بهم وبيع مقاطع الفيديو لشركة أفلام إباحية أمريكية.

وأوضحت ابنت المرأة والتي تدعى "مريم" في حديثها لأسرتها بأن العاملين في الحضانة يجبرونها على الاستحمام مع أشخاص بالغين وممارسة أفعال جنسية شاذة تقوم على الضرب والعنف.

وذكرت بعض الشخصيات العربية بأن عائلة الطفلة تقدمت بشكوى للسلطات الألمانية إلا أنها لم تلق أي تجاوب، وذلك بسبب النفوذ القوي لأصحاب الحضانة، هذا الأمر جعل عائلة "مريم" توكل محاميًا دوليًا.

وأكدت المرأة بأن كل ما قالته صحيح وذلك بعد حملة تشكيك في حقيقة الواقعة، مشيرة إلى أن ابنتها تعاني حاليا من صعوبة في التبول والإخراج وتشققات داخلية وأنها تتذكر كل تفاصيل الواقعة وتتذكر وجوه الجناة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه لم يصدر أي تقرير طبي حتى الآن حول حالة الطفلة وسط حديث عن انتهاء إقامة عائلة مريم ونية ألمانيا ترحيلهم.